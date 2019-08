Vor 3 h Frau bei Bergtour auf Rax verletzt: Mit Heli gerettet

Zwischenlandung im Höllental, anschließend wurde die Verletzte ins Spital geflogen. Bild: Kein Anbieter/Bergrettung Reichenau an der Rax

Eine 46-jährige Freizeitsportlerin rutschte unterhalb eines Klettersteiges auf der Schütt aus, verletzte sich. Die Bergrettung und der C15 kamen zu Hilfe.

Nach einem unbeständigen Samstag wollte eine 46-jährige Frau aus Niederösterreich den sonnigen Sonntag für eine Bergtour auf der Rax nutzen.



Am frühen Nachmittag stieg sie über das Gaisloch ab, rutschte unterhalb des Klettersteiges auf der Schütt aus und verletzte sich dabei am Knöchel.



Ehepaar fand Verletzte



Ein zufällig vorbeiwanderndes Ehepaar fand die Verletzte, die nicht mehr weitergehen konnte und schlug bei der Bergrettung Alarm.



Eine Mannschaft des Stützpunktes in Reichenau stieg zu der Frau auf und versorgte sie. Die 46-Jährige wurde im Anschluss per Tau vom Rettungshubschrauber "Christophorus 15" geborgen und zum Zwischenlandeplatz ins Höllental gebracht.



Von dort aus wurde sie in den Heli gehoben und ins Spital geflogen.



(nit)