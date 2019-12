Frau erstochen: Rocker zeigte sich geständig

Im Fall der Bluttat in Neudorf hat der mutmaßliche Killer gestanden: Er gab gegenüber der Polizei an, die 48-jährige Alexandra K. getötet zu haben.

Noch kurz vor Montagmittag hat Alexander C. (53) die mutmaßliche Bluttat an seiner Loverin Alexandra K. (48) gestanden. Er gab an, im Streit zugestochen zu haben.Den Messerstichen dürften komplizierte Beziehungen im Rockermilieu vorangegangen sein. Die geschiedene 48-Jährige dürfte in Deutschland eine neue Liebe gefunden haben, dies hat der 53-jährige Alexander C. offenbar nicht verkraftet, so erste Erkenntnisse zu den Hintergründen. Am Sonntag kam es deswegen zu Streitigkeiten, die sich in den Abendstunden zuspitzten.Die 48-Jährige wandte sich mit ihren Problemen noch an ihren Ex-Ehemann, der rief auch prompt die Polizei. Die Beamten hetzten sofort zur Wohnung in der Siedlung in Neudorf (Bezirk Mistelbach), doch der 53-Jährige reagierte weder auf die Türklingel noch auf Klopfgeräusche. Übers Fenster drangen die Polizisten schließlich in die ebenerdige Wohnung ein und machten eine furchtbare Entdeckung: Alexandra K. lag blutüberströmt am Boden, daneben das Küchenmesser Der 53-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme, aber es gab dabei keine Verletzten. Für die 48-jährige Frau kam indes jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Tatort. Der 53-Jährige verweigerte einen Alkotest, zeigte sich dann aber in der Einvernahme am Montagvormittag doch kooperativ und gestand die mutmaßliche Tat – er gab an, der Frau im Streit mehrmals in den Oberkörper gestochen zu haben.Der Verdächtige wird wegen Mordverdachtes, vermutlich noch im Laufe des Tages, in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.