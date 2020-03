Frau in der Steiermark an Coronavirus verstorben

In der Nacht auf Montag ist eine Steirerin, die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben. Die 76-Jährige litt an mehreren Vorerkrankungen.

Wie die Landessanitätsdirektion Steiermark am Montagvormittag mitteilt, ist eine Frau, die sich mit Covid-19 angesteckt hat, verstorben.Die Steirerin mit Jahrgang 1944 befand sich in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen. Damit gibt es insgesamt bereits 3 Corona-Todesfälle in Österreich.