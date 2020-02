Frau mit 2 Vaginas spricht über ihr Liebesleben

Eine Frau erzählt auf Reddit über ihr Leben und ihre Sexualität mit dem seltenen Phänomen der Doppel-Vagina.

Mit 16 Jahren fand eine Frau heraus, dass sie an einer seltenen anatomischen Fehlbildung leidet. Sie hat zwei Uteri, zwei Gebärmutterhälse und zwei Vaginas. Auf Reddit spricht sie offen darüber, was das für ihr Liebesleben bedeutet."Mein Sexleben ist gut," erzählt sie. Es käme darauf an, wo sie stimuliert würde. Beim Sex würde sie sich eher auf die rechte Vagina fokussieren, da sie auf der linken das Gefühl als angenehmer empfinden würde, weil die andere enger gebaut sei. Ihr Liebesleben würde sich jedoch nicht von dem von anderen Frauen mit einer Vagina unterscheiden. Der G-Punkt sei leider von einer Scheidewand bedeckt.Auch ihr Freund baute sich in die Diskussion ein. Aus seiner Sicht würde sich der Sex anders anfühlen als mit anderen Frauen. Vaginas seien jedoch ohnehin recht unterschiedlich.Sie kann auch schwanger werden, jedoch sind sie kleiner als der durchschnittliche Uterus. Damit steigt das Risiko einer Früh- oder Fehlgeburt oder das das Baby sehr klein ist. Wenn sie schwanger wird, bleibt ihre Periode wegen des Hormonschubs aus.