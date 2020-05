Frau nach Brand im Karl-Seitz-Hof in Lebensgefahr

Nach dem "kurzen aber heftigen" Zimmerbrand am Dienstagabend im Floridsdorfer Gemeindebau schwebt eine Frau in Lebensgefahr.

Lebensgefährliche Rauchgasvergiftung

Verletzte bei Brand in Wiener Gemeindebau

Gegen 18.20 Uhr quoll dichter, schwarzer Rauch aus den geborstenen Fenstern des Appartements im zweiten Stock des Karl-Seitz-Hof in Wien-Floridsdorf – "Heute" berichtete. Während auf der Straße das Löschfahrzeug samt Drehleiter in Stellung gebracht wurde, drangen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auch über das Stiegenhaus zum Brandherd vor.Auf den Treppen stießen sie dabei auch auf eine etwa 60 Jahre alte Frau, die schwere Verletzungen erlitten hatte. Sie musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau dürfte einen Schwächeanfall und eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.Wie am heutigen Mittwoch bekannt wurde, ist ihr Zustand noch schlimmer als anfänglich angenommen. Die Frau wird aktuell am auf einer Intensivstation behandelt und soll in Lebensgefahr schweben.Der laut Berufsfeuerwehr "kurze aber heftige Zimmerbrand" forderte noch drei weitere Verletzte. Ein 68-Jähriger Mann musste ebenfalls in ein Spital verbracht werden.