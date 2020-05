Schwerverletzte bei Brand in Wiener Gemeindebau

Gegen 18.20 Uhr stieg plötzlich eine dunkle Rauchsäule über dem Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf in den Himmel. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen, eine Frau wurde schwer verletzt.

Verletzte bei Brand in Wiener Gemeindebau

Schwerverletzte geborgen

Die Berufsfeuerwehr rückte sofort mit Drehleiter zum Einsatzort in der Dunatgasse bzw. Edisonstraße im 21. Wiener Gemeindebezirk an. In einer Wohnung im zweiten Stock des im Karl-Seitz-Hof war ein Feuer ausgebrochen.Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräften in die Wohnung einzudringen und den "kurzen aber heftigen Zimmerbrand" zu löschen, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr im Gespräch mitschildert.Eine Leserreporterin wurde Zeuge des Einsatzes. "Es kam sehr viel Rauch aus dem Fenster", schreibt sie und schickte uns obige Filmaufnahmen.Die dramatischen Szenen nahmen auch für eine Betroffene einen schlimmen Ausgang. Wie die Wiener Berufsrettungbestätigt, musste eine Frau mit schweren Verletzungen in ein Spital überstellt werden.Ein zweiter Patient musste nach einem Schwächeanfall ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. In welchem Zusammenhang diese Person mit dem Brandereignis steht, war am Dienstagabend noch nicht klar.Für drei weitere Personen nahm der Vorfall glücklicherweise ein vergleichsweise glimpfliches Ende. Sie mussten von der Berufsrettung im ebenfalls eingesetzten Katastrophenzug betreut werden, konnten danach aber in häusliche Pflege entlassen werden.