Frau rief Feuerwehr, weil Ring am Finger feststeckte

Kurioser Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Freitag in Wels: Weil eine Frau einen Ring nicht mehr vom Finger bekam, alarmierte sie Feuerwehr und Rettung.

Nein, es war kein "Ring of Fire" …Eine Welserin sorgte in der Nacht auf Freitag für einen kuriosen Feuerwehr-Einsatz. Die Frau aus dem Stadttteil Vogelweide bekam einen Ring nicht mehr vom Finger – und geriet offenbar so in Panik, dass sie Feuerwehr und Rettung deswegen alarmierte.Die Einsatzkräfte rückten zwar mit schwerem Gerät an – aber ein Rettungsspreizer ist halt zu groß, um damit einen Ring vom Finger zu bekommen.Und weil auch die Rettung laut einem Augenzeugen keinen medizinischen Notfall sah, rückten die Einsatzkräfte wieder ab – zuvor hatten sie der Frau (nachdem diese nicht mit ins Spital fahren wollte) den Tipp gegeben, einfach mal beim Juwelier vorbeizuschauen, damit der ihr den Ring vom Finger runtermachen kann.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook