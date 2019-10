Frau stirbt bei Brand in einem Seniorenheim

Feuertragödie in Kallham. Im dortigen Bezirksaltenheim war es Freitagfrüh zu einem Brand gekommen. Eine Person (79) kam ums Leben.

Noch ist unklar, warum das Feuer gegen 6 Uhr in der Früh ausgebrochen war. Fünf Feuerwehren rasten zum Altenheim in Kallham (Bez. Grieskirchen) und kämpfte gegen die Flammen.Wie der ORF Oberösterreich berichtet, war laut Einsatzleiter Daniel Pauzenberger im dritten Stock ein Brand auf einem Balkon ausgebrochen, und die Feuerwehr fand in dem Zimmer eine am Boden liegende, leblose Frau (79).Das Feuer am Balkon an sich war rasch gelöscht. Die Polizei ermittelt, die Todesursache ist derzeit noch unklar.