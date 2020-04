Wüster Streit nach Überholen in Mäci-Schlange

Eine Frau konnte es anscheinend gar nicht mehr abwarten, an einen Mäci-Burger ranzukommen. Laut Leser hat sie sich nämlich versucht vorzudrängeln.

Seit Montag haben die McDrives der McDonald's-Filialen geöffnet. Um an einen der beliebten Burger ranzukommen, nahmen die Österreicher sogar meterlange Staus in Kauf. "Heute" berichtete Doch nicht alle wollten sich die lange Warterei antun. "Die Dame hat gerade versucht sich im McDrive auf der Wiener Triester Straße vorzudrängeln", schreibt ein ""-Leserreporter und schick ein Video der Szenerie mit.Auf dem Video ist zu erkennen, wie sich eine Frau vor ein Auto stellt, das gerade einfahren wollte und wild mit den Armen gestikuliert. Am Ende fährt das Auto mithilfe eines weiteren Passanten an der Frau vorbei. Was gesprochen wurde und worauf sich die Frau und der Fahrer des Wagens geeinigt haben, ist allerdings nicht klar.