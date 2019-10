Frauen auf Reddit: Creepy Dinge, die Männer tun

Manche Männer tun Dinge, von denen sie denken, sie seien okay – die in Wirklichkeit daneben sind. Darüber wird gerade hitzig auf Reddit diskutiert.

Manche Männer merken gar nicht, wenn sie sich creepy verhalten. Häufig sind ihre Reaktionen nicht nur creepy, sondern schlicht sexistisch. Die Frage von Userin SuperElectronicGray, die genau dieses Thema beleuchtet, sorgt gerade für heftige Diskussionen.Sie fragt: "Frauen auf Reddit: Was sind Sachen, die Männer tun, von denen sie denken, sie sind okay – aber eigentlich sind sie creepy?" Bereits nach zehn Stunden sind über 10000 Kommentare reingeschneit. Da wurden wohl schon einige Male Grenzen überschritten...Reddit-Userin LibraD_Va zieht klare Grenzen und möchte nicht ungefragt angefasst werden: "Männer, die ihre Hände auf die Oberschenkel oder den Rücken legen, während sie mit dir reden, gehen gar nicht. Nur weil ich freundlich bin, darfst du mich noch lange nicht berühren. Viel zu viele Mitarbeiter, gruselige Onkel, etc. finden das in Ordnung." Auf ihren Kommentar erhielt die Userin natürlich viel Zustimmung.Echt daneben finden einige die Reaktionen von Männern in solch heiklen Situationen, wie Userin Bellchaos erzählt: "Wenn sie sich nach einer Abfuhr mit erhobenen Händen und Worten wie 'okay, okay, chill!' super defensiv verhalten. Männer würden sich in einer solchen Situation genauso beleidigt fühlen."Auch über ungefragte Massagen lassen sich die Reddit Userinnen aus. Viele Männer würden denken, sie machen einer Frau damit eine Freude, stattdessen überschreiten sie schlicht eine Grenze.Eine Situation, die bestimmt viele Frauen kennen, beschreibt auch Userin T7Ley: "Hupen, Schreien oder irgendeine Form von Catcalling, während ich laufe oder sogar einfach nur die Straße entlang gehe, sind so daneben."Wie Userin Inbeforeinsane richtig sagt: "Ich glaube nicht, dass jemals eine Beziehung damit begonnen hat, dass ein gruseliger Typ einer zufälligen Frau nachgerufen hat. Warum gibt es das immer noch? Ich hasse es." Userin Terribleeverything hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Das Schlimmste ist, wenn ich der Straße entlang laufe, mir ein Auto langsam folgt und ein Mann versucht, mit mir zu sprechen. I fucking hate this."Ein weit verbreitetes Phänomen scheint zu sein, dass Männer Frauen sagen, sie sollen doch einmal lächeln. Userin SunshineScorpio ist darüber komplett empört: "Jetzt habe ich gar keine Lust mehr, irgendwann im Verlaufe des Tages zu lächeln. Herzlichen Glückwunsch."Die Beiträge im Reddit-Thread zeigen, wie alltäglich Sexismus ist. Es bleibt zu hoffen, dass Situationen, wie die Userinnen sie schildern, in Zukunft immer seltener vorkommen.