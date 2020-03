Frauen nutzen Bandage für Fenster-Briefpost

Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Oder doch einfach nur kreative Ideen? Zwei ältere Frauen haben sich etwas gegen die Corona-Isolation einfallen lassen.

"Diese zwei Damen machen in dieser schweren Zeit alles richtig und halten sich an die Anweisungen der Regierung", schreibt ""-Leserreporterin Sabine, die am Donnerstag einen witzigen Schnappschuss machen konnte.Die älteren Frauen in einem betreuten Wohnen in Leonding in Oberösterreich sind nämlich dabei zu beobachten, wie sie sich, wahrscheinlich selbstgeschriebene, Briefe mithilfe einer Bandage von Fenster zu Fenster reichen. Eine kreative Idee, um der Isolation, die durch das Coronavirus inzwischen ganz Österreich erreicht hat, entgegenzuhalten.