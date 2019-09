Freibad-Bilanz: Heißer Juni sorgte für Besucherrekord

Hoch "Friederike" beschert uns noch einen heißen Spätsommer. Die OÖ-Freibäder haben aber schon geschlossen. In Linz sorgte der Juni für einen Besucherrekord.

148.100 Badegäste im Juni

Nach einigen verregneten Tagen meldet sich der Sommer jetzt noch einmal kräftig zu Wort. So wird das kommende Wochenende mit 29 Grad noch einmal heiß.Laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) steht uns dank dem "Hoch Friederike" ein spätsommerlich warmes Wochenende bevor. Vor allem am Sonntag wartet bestes Ausflugs- und Wanderwetter. Am Montag soll das Thermometer sogar auf 30 Grad klettern.Der zur Höchstform auflaufende Spätsommer bringt den Linzer Freibädern (Parkbad, Hummelhof, Biesenfeld, Schörgenhub) aber nichts mehr. Denn diese haben seit 8. September geschlossen.Trotzdem können sie eine positive Sommer-Bilanz ziehen. Exakt 347.516 Besucher strömten zwischen 1. Mai und 8. September in die Bäder in Linz. "Wir sind mit der heurigen Sommersaison zufrieden. Obwohl es im kalten und verregneten Mai fast keine Freibadetage gab, konnten wir durch den heißen Juni aufholen und erzielten ein ähnlich gutes Ergebnis wie im Vorjahr", so Thomas Lettner, Leiter der Linz AG Bäder.Tatsächlich rettete der Juni nicht nur die Sommersaison sondern sorgte mit 148.100 Freibadgästen für einen Rekordwert. Am 30. Juni kühlten sich beispielsweise 5.000 Menschen im Parkbad ab.Lettner: „Seit 2015 wurden noch nie so viele Besucher an einem Tag im Parkbad verzeichnet."Die Wellnessoase Hummelhof (3.500 Besucher) sowie das Schörgenhubbad mit 2.500 Gästen folgen an jenem Rekordtag auf den Plätzen Zwei und Drei.Die Outdoor-Saison 2019 ist Geschichte. Bei den Bädern stehen nun Sauna, Wellness und Fitness im Mittelpunkt.