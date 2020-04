17.04.2020 12:06 Frequency und Nova Rock im Sommer abgesagt

Dieses Jahr wird es keine Festivals im Sommer geben. Bild: zVg

Das alljährlich stattfindende Musikfestival in St. Pölten wird nicht stattfinden, wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in einer Pressekonferenz erklärte.