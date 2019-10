Freundin 5 Euro gestohlen: Bursch musste vor Gericht

Skurriler Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt: Wegen 5 Euro und einem Gespräch mit einer anderen Frau zeigte eine Teenagerin ihren (Ex-)Freund an.

Über Snapchat verabredet, bei einer Party getroffen und schon flogen zwischen einem 19-jährigen Grazer und einer etwa gleichaltrigen Wr. Neustädterin die Funken. Das Problem an der Sache: Von Graz bis Wr. Neustadt ist es zwar keine Weltreise, aber doch ein gutes Stück – schwierig vor allem dann, wenn man die der 19-Jährige nicht besonders gut bei Kasse ist.Das junge Glück ging dann aber bald in die Brüche. Auch, weil er am Badesee mit einem anderen Mädchen gesprochen hatte. Zuhause eskalierte es nach dem verhängnisvollen Fremdflirt dann. Der Grazer wollte sich vor dem Streit drücken und heim fahren, hatte aber kein Geld für das Zugticket – die 5 Euro hatte ihm eigentlich seine Freundin zuvor versprochen gehabt.Es kam zu einem Gerangel um die Handtasche und der 19-Jährige nahm sie seiner Freundin dann einfach weg und sich die 5 Euro für die Heimfahrt. Die zuckte darauf hin völlig aus, zerschlug laut einer Zeugin ein Bild und verletzte sich dabei auch noch selbst.Tags darauf ging sie zur Polizei und zeigte ihren Lover an – wegen Raubes und Körperverletzung, übertrieb dabei aber mächtig, wie sich diese Woche vor Gericht in Wr. Neustadt herausstellte. Der 19-Jährige bekam eine Diversion – wenn er zwei Jahre lang brav ist, wird das Verfahren eingestellt.Außerdem teilte ihm die Richterin auch einen Bewährungshelfer zu, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Die Falschaussagen bei der Polizei könnten für die (laut Facebook-Status mittlerweile Ex-)Freundin indes noch ein Nachspiel haben.