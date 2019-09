Nach Greta-Witzen: Komiker erntet Shitstorm

„Geschmacklos": Der deutsche Komiker Dieter Nuhr zieht über Greta Thunberg her und kassiert einen heftigen Shitstorm

"Nuhr, du arrogantes A****"

"Beste Satire Ever"

In seiner ARD-Sendung "Nuhr im Ersten" riss der 58-Jährige Witze über die "Fridays for Future"-Demonstrationen: "Meine Tochter geht ja auch zu den Freitagsdemonstrationen, deswegen heize ich nicht mehr im Kinderzimmer". Und weiter: "Wenn unsere Kinder meinen, das man die Welt mit Sonne und ein bisschen Wind antreiben könne, dann sollten wir ihnen ein Laufrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen."Das war einigen Zuschauern zu viel – sie äußerten unter dem Hashtag #nuhrjanicht ihren Ärger in den sozialen Netzwerken."Wie geschmacklos ist das denn bitte. Es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren Ihre Show mitfinanzieren muss", schrieb ein Zuschauer.Für ihn sei dies keine Satire mehr, sondern reine Meinung, die außerhalb von Kommentaren in der ARD nichts zu suchen habe.Eine andere Zuschauerin geht sogar noch weiter und nennt den Komiker einen "reaktionären Populisten", ein anderer nennt Nuhr ein "arrogantes A***loch, weil so viele junge Menschen irren nicht!".Ansatz für die Kritik von Dieter Nuhr sind die Äußerungen der 16-jährigen "Fridays For Future"-Initiatorin Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel. Die junge Schwedin hatte vehement die führenden Politiker kritisiert ("How dare you?") . Die Witze des deutschen Kabarettisten fanden aber auch viele Befürworter: "Einfach nuhr Klasse", "ein Mann mit E...rn in der Hose", "beste Satire ever". Nuhr führe nur aus, dass der Thunberg-Hype zu weit gehe.Die "Fridays For Future"-Initiatorin Greta Thunberg hatte mit ihrer emotionalen Rede am Klimagipfel von New York heftig polarisiert. Während viele die 16-Jährige bereits als Kandidatin für den Friedensnobelpreises sehen, hat sie zuletzt auch scharfe Kritik u.a. von US-Präsident Donald Trump und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel einstecken müssen. Im Web wird die Klima-Ikone von Hass-Kommentaren überschwemmt und sogar mit Hitler verglichen ("Heute.at" hat berichtet)