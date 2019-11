Disneyfilm "Frozen 2" bricht Kinorekorde

Die Fortsetzung des Disney-Animationsfilms kommt beim Publikum gut an.

Nach dem Kinostart von "Frozen 2" in der vergangenen Woche ist nun klar: Auch die Fortsetzung des beliebten Disney-Films rund um Elsa und Anna ist ein Kassenschlager. Wie unter anderem Deadline.com berichtet, hat der Erfolgsstreifen an seinem ersten Wochenende weltweit umgerechnet knapp 318 Millionen Euro eingespielt.Mit dieser Summe erzielt er im internationalen Vergleich das erfolgreichste Opening eines Animationsfilms aller Zeiten. Durch den Umsatz des zweiten Films in der "Frozen"-Reihe erreichen die Gesamteinnahmen an den Kinokassen von Disney im laufenden Jahr zudem die 3-Milliarden-Grenze.Der erste Teil von "Frozen" wurde bei der Oscar-Verleihung 2014 in den Kategorien "Bester Animationsfilm" und "Bester Filmsong" ("Let it Go") ausgezeichnet.