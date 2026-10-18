i Fruchtfliege pixabay.com Genialer Haushalts-Trick Fruchtfliegen loswerden mit nur 3 Dingen Schluss mit der Plage in der Küche: Mit einem einfachen Trick fängst du lästige Fruchtfliegen ein - ganz ohne Essig und Spülmittel. Von Technik Heute 18.10.2026, 21:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum liegt reifes Obst in der Küche, schwirren die ersten Fruchtfliegen herum. Viele greifen dann zur klassischen Mischung aus Apfelessig und Spülmittel. Doch es gibt eine einfache Alternative, bei der die Tiere sogar lebend gefangen werden.

Für die selbst gebaute Falle braucht man nur drei Dinge: ein Glas, ein Stück reifes Obst und Papier. Aus dem Papier formt man einen Trichter und setzt ihn auf das Glas mit dem Obststück darin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben von CHIP folgen die Fruchtfliegen dem Duft und sammeln sich im Glas. Durch den Papiertrichter finden sie jedoch nicht mehr heraus. Wer die Tiere nicht töten möchte, kann sie draußen einfach wieder freilassen.

So verhinderst du, dass die Plage zurückkommt

Die Falle fängt zwar viele Fliegen, beseitigt aber nicht die Ursache des Problems. Reifes Obst sollte daher abgedeckt oder, wenn möglich, im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Auch der Biomüll muss regelmäßig geleert und der Behälter gründlich gereinigt werden. So entstehen keine neuen Brutplätze.

Die Bilder des Tages i ?

Wichtig: Die selbst gebaute Falle sollte täglich kontrolliert und das Obst alle paar Tage ausgetauscht werden. Sonst kann sich der Köder selbst zum Brutplatz entwickeln.