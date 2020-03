Fünf Orte in Tirol werden komplett abgeriegelt

Die ersten Orte in Österreich werden unter Quarantäne gestellt. Das ist eine der Maßnahmen, die die Regierung am Freitag bekanntgab.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an, dass ab sofort fünf Orte in Österreich von der Außenwelt abgeriegelt werden.Punktuell, weil sich in Tirol das Coronavirus so schnell ausbreitet, werden die dortigen Ortefür 14 Tage abgeriegelt."Diese Gebiete werden ab sofort abgeriegelt", so Kurz. Die Personen werden bestens versorgt, versicherte er. Die Quarantäne soll 14 Tage dauern.Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) präzisiert, dürfen ausländische Gäste ausreisen. Sie sollen direkt nachhause fahren - ohne Zwischenstopps.Österreichische Gäste, die sich derzeit im Paznauntal (Orte Ischgl, Kappl, See, Galtür) und in St. Anton befinden, stehen unter Quarantäne. Sie müssen in häuslicher Isolation bleiben.Es ist eine von drei Maßnahmen, die die Regierung am Freitag ankündigte. Kurz kündigte auch an, dass alle Geschäfte zumachen werden. Ausnahmen gibt es für Lebensmittelgeschäfte und weitere "kritische Infrastruktur" Die dritte Maßnahme betrifft die Reisetätigkeit: Flüge zwischen Österreich und den Ländern Spanien, Schweiz und Frankreich werden ab Montag eingestellt. An der Grenze zur Schweiz wird es Grenzkontrollen geben.Kurz sprach über die zeitliche Dauer, wie lange die Maßnahmen gelten sollen: Die Schulschließungen gelten bis Ostern, die Quarantäne-Orte in Tirol werden 14 Tage lang abgeschottet.Die restlichen Maßnahmen (geschlossene Geschäfte, Restaurants nur bis 15 Uhr) sind "jetzt einmal für eine Woche terminisiert", meinte er. Die Maßnahmen würden laufend evaluiert.