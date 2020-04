Fünf köstliche Rio Mare-Pakete zu gewinnen

"Heute" verlost fünf Rio Mare-Pakete mit acht verschiedenen Produktdosen, Kochhandschuh, Topflappen und Kochschürze.

Immer mehr Menschen genießen ihren Fisch am liebsten aus der Dose – das verdeutlicht der anhaltende Aufwärtstrend am Fischkonservenmarkt. Dabei ist Thunfisch die klare Nummer 1: Die Produkte von Rio Mare zeigen dabei, wie wichtig innovative Produktkonzepte verbunden mit höchster Qualität aller Zutaten sind. Rio Mare setzt auf ausschließlich nachhaltig gefangenen Thunfisch, um ein besonderes Geschmackserlebnis zu garantieren. Damit ist jedes Gericht etwas Besonderes.Hungrig geworden? Weitere Informationen sowie eine Auswahl an abwechslungsreichen Rezepten gibt es unter: