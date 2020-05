Fünf saftige HERMANN-Packages zu gewinnen

"Heute" verlost fünf saftige HERMANN-Packages mit jeweils aktuell erhältlichen Produktrange von HERMANN inkl. Schnitzel, Faschiertes, Käsebratwurst, Rostbratwürstchen und Bratstreifen sowie eine Schürze.

Lange Zeit wurde getüftelt, mit Beginn Mai ist es soweit: HERMANN bringt österreichische Klassiker, nämlich Schnitzel und Faschiertes, aus per Hand gezüchteten Kräuterseitlingen auf den Markt. Die vegetarischen Produkte kommen gänzlichaus, stattdessen finden sich darin ausschließlich Bio-Zutaten, die so regional wie möglich bezogen werden. Ab Mai sind die beiden Produktneuheiten aus Oberösterreich österreichweit im Handel gelistet.Mit der Sortimentserweiterung wird ein ehrliches und bodenständiges Gericht den Flexitariern, also all jenen, die ihren Fleischkonsum bewusst reduzieren, des Landes zugänglich gemacht. Einziger Unterschied: Geklopft werden muss das HERMANN Schnitzel aus handgeernteten Kräuterseitlingen, Reis, Rapsöl und Gewürzen nicht mehr.In Mehl gewendet, durch ein aufgeschlagenes Ei gezogen, mit Bröseln versehen und in Öl goldbraun herausgebacken, schmeckt das Schnitzel, mit Zitrone gereicht, gewohnt herrlich. So lässt sich der Klassiker der österreichischen Küche in Kürze auf nachhaltige und wesentlich gesündere Form genießen.des in Oberösterreich ansässigen Unternehmen deckt eine Zutat ab, die in der österreichischen Hausmannskost ebenfalls unverzichtbar ist:. Bei HERMANN besteht das Faschierte nicht aus durch den Fleischwolf gedrehtem Fleisch, sondern wie gewohnt aus Kräuterseitlingen aus der eigenen Zucht, gekochtem Reis, Hühnerei-Eiweiß, Rapsöl und Gewürzen.Sämtliche Zutaten kommen ausund bieten eine optimale Basis, um Klassiker wie Faschierten Braten oder Faschierte Laibchen zuzubereiten.