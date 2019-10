Für diesen Scherz lieben die Briten Motsi Mabuse

Die Jurorin hatte keinen leichten Start in der Tanzshow "Strictly Come Dancing". Nun wird sie von den Briten gefeiert.

Im deutschsprachigen Raum kennt man Motsi Mabuse aus der Jury der RTL-Show "Let's Dance". Heuer darf die Profitänzerin auch im britischen Pendant der Sendung Punkte vergeben. Bei vielen Zuschauern der BBC kam das anfangs nicht gut an. Der Grund: Motsis Schwester Oti Mabuse nimmt an der Show teil und fegt mit dem englischen Schauspieler Kelvin Fletcher übers Parkett. Fans von "Strictly Come Dancing""Wir gehen sehr professionell an die Sache heran", hatte sich Motsi Mabuse, die auch von der BBC in Schutz genommen wurde, gegen die Vorwürfe gewehrt. "Meine Schwester ist eine brillante Tänzerin, und das gilt auch für die anderen Tänzer. Wir alle wissen das! Ich beurteile nicht [meine Schwester]. Ich beurteile den Promi, der Tanzen lernt und wie er damit umgeht. Ich werde versuchen, uneingenommen zu sein."Alle Vorbehalte konnte sie damit nicht aus der Welt räumen. Es beruhigte die Gemüter auch nicht, dass Oti in den Jahren 2015 und 2016 vor Motsis kritischem Blick bei "Let's Dance" antrat und nicht gewann. Nun aber scherzte sich die Jurorin mit einem gefeierten Sager in die britischen Herzen.Mit einem heißen Rumba sorgten Kelvin und Oti in der letzten Ausgabe von "Strictly Come Dancing" für offene Münder. Die intensive, körperliche Performance entrang Motsi folgenden Satz: "Ich dachte mir so 'Warte mal, Kelvin, das ist meine Schwester, hör auf damit!"Zahlreiche "Strictly Come Dancing"-Fans reagierten begeistert und feierten Motsis entgeisterten Kommentar als besten Spruch in der Geschichte der Show. Motsi Mabuse scheint also auch endlich in England angekommen zu sein.