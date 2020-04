Für Studenten entfallen heuer die Sommerferien

Bildungsminister Faßmann erlaubt nun, dass Uni-Prüfungen auch im Sommer stattfinden dürfen.

Die Universitäten in Österreich dürften erst im Herbst wieder für den Lehrbetrieb vor Ort aufsperren. Bis dahin gibt es Home-Learning und Prüfungen via Internet. Und: Im Sommer entfällt die lehrveranstaltungsfreie Zeit. Das heißt konkret: Keine Sommerferien für Studenten, es können auch Prüfungen und Vorlesungen während des Sommers stattfinden. Das geht aus einer Mail der ÖH Uni Wien an Studierende hervor.Die ÖH betont bereits, sich dafür einzusetzen, dass es sich dabei um Zusatzangebote handelt und Studierenden, die im Sommer keine Zeit haben, kein Nachteil entsteht.Die Studierendenvertretung bezieht sich bei diesen Informationen auf drei neue Verordnungen des zuständigen Ministers Heinz Faßmann (ÖVP). Die genaue Umsetzung ist den Universitäten überlassen, doch einige Änderungen sind bereits fix. Neben den "gestrichenen" Sommerferien wird etwa die Studienbeihilfe um ein Semester verlängert.Wer im Sommersemester 2020 Anspruch auf Studienbeihilfe oder ein Studienabschlussstipendium hat, erhält eine Verlängerung der Beihilfe um sechs Monate. Sie bleibt selbst dann aufrecht, wenn man im Sommersemester das Studium nur eingeschränkt fortsetzen konnte.Auch andere Fristen werden nun verlängert. Die Einzahlung derStudiengebühren und/oder des ÖH-Beitrags kann bis zum 30. Juni erfolgen. Zudem wird die Abgabefrist für alle Teilleistungen (Seminararbeiten, Bachelor-Arbeiten und mehr) aus dem Wintersemester 2019 auf den 30. Juni verlängert. Ebenfalls ist eine Verlängerung der Abgabefrist für Master- und Diplomarbeiten vorgesehen, "für den Zeitraum, in welchem die oder der Studierende durch Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 an der Fertigstellung oder der Abgabe gehindert war".