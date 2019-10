Fürs neue Video stellen sich Coldplay auf den Kopf

Coldplay sind zurück aus ihrer Pause: Hier könnt ihr das nagelneue Video "Orphans" von Chris Martin & Co sehen.

Blick hinter die Coldplay-Kulissen

Am 22. November erscheint ihre neue Platte "Everyday Life" - ein Doppelalbum mit den beiden Seiten "Sunrise" und "Sunset" ( "Heute.at" hat berichtet ). Doch schon jetzt fährt der Coldplay-Zug auf Hochtouren: Am Mittwoch wurde zunächst die Tracklist in zahlreichen Zeitungen weltweit veröffentlicht, am Donnerstag folgten die ersten beiden neuen Songs - "Orphans" und "Arabesque" - und am Freitag das erste Video (siehe oben).Darin zeigen sich Frontmann Chris Martin und seine Mannen nicht nur beim Jammen im Studio, am Strand oder im Garten, sondern stellen ihre Musikwelt auch sprichwörtlich auf den Kopf.Während "Orphans" im bekannten Coldplay-Sound inklusive Weltmusik-Electro-Wall-of-Sound überzeugt, dürfte "Arabesque" wohl viele Fans der Briten überraschen. Französische Lyrics, jazzige Saxophon-Sounds, Bombast-Finale.In einem Radio-Interview mit der britischen "BBC1" erzählt Martin, dass "Everyday Life" stark von den politischen Vorkommnissen in der Welt, aber auch von alltäglichen Hochs und Tiefs geprägt ist: "Das Album ist unsere Antwort auf all das Negative in der Welt. Klar, es läuft gerade nicht alles toll, aber es gibt auch so viel Positives da draußen, so viel großartiges Leben!", so der Coldplay-Sänger.Die Fans sind von den ersten Vorboten zum Nachfolger von ihrem Erfolgsalbum "A Head Full of Dreams" begeistert: