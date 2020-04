Gabalier mit "One-Man-Show" am Ostermontag

Österreichs selbsternannter Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier kündigte auf Facebook einen Facebook-Auftritt für Ostermontag, 19 Uhr an.

"Ladies and gentlemen, the Volks-Rock'n'Roll-One Man Show coming soon", lädt Andreas Gabalier auf Facebook zu seiner Solo-Show. Diese wird am Ostermontag auf seiner Facebook-Seite über die Bühne gehen. In Zeiten von Corona hat sich also auch der polarisierende Musiker für ein Quarantäne-Konzert entschieden.Sehr wahrscheinlich bekommen Fans am Montag auch seine brandneue Single "Neuer Wind" zu hören. Es wird wohl der passende Rahmen für diesen Song sein, entstand er doch in eben jenem Wohnzimmer, aus dem Gabalier seine Fans am Montag beglücken wird.Das Lied verzichtet auf große Arrangements und Gabalier besinnt sich auf's Wesentliche. Auch der Videoclip, der neben einem verlassenen Bauernhof, stillen Landschaftsaufnahmen und Gabalier bei der einsamen Speckjause zeigt, wurde nach Angaben des Sängers mit einer einfachen Handkamera aufgenommen, was den ernsten Hintergrund des Songs einmal mehr unterstreicht.Ob Gabalier dann auch Lieder im Amerika-Style präsentiert, wie bei der Ankündigung, bleibt abzuwarten. Am Montag wissen wir mehr.