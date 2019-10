Gabalier verspricht große Sensations-Enthüllung

Mit vollmundigen Versprechungen rührt der Sänger die Werbetrommel für sein mysteriöses nächstes Projekt.

Gabaliers Einladung zur PK

Lederhosen-Elvis Andreas Gabalier hat sich nach seiner fulminanten Jubiläums-Tour eine Auszeit verordnet – und schon laufen die Vorbereitungen für das Comeback."Ich habe mir in den letzten Wochen meiner kleinen Auszeit Gedanken darüber gemacht, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann, soll und wird", sagt Gabalier in einer Video-Einladung an Medien. "Es wird ein wohl noch nie dagewesener Aufschlag in das neue Jahrzehnt. Ein neuer Anfang. Eine neue Ära, die damit eingeläutet wird."Worum es sich bei dieser Sensation handelt, will Gabalier am 4. November um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in der Messe München bekannt geben.Laut einer Aussendung soll es sich um ein "sensationelles, einmaliges Projekt in multimedialer Form" handeln. Und: "Dieses Projekt wird durch seine einzigartige konzeptionelle Gestaltung und Durchführung deutsche Eventgeschichte schreiben."Zuletzt hatte Gabalier eher mit seinem Privatleben Schlagzeilen gemacht. Nach sechs gemeinsamen Jahren hatte die Moderatorin und Designerin Silvia Schneider die Trennung vom Volks-Rock 'n' Roller bekannt gegeben