Alle Infos zum "Fortnite"-Turnier auf der Game City

Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) veranstaltet das größte live Fortnite-Turnier Europas auf der Game City auf einem von Epic Games zur Verfügung gestellten Custom-Server.

Die Game City 2019 auf einen Blick



>>> Alle Infos zur Game City liest du hier! <<<



Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City powered by AK Young: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt frei!

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Vom 18. bis 20. Oktober treten auf der Game City im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt in der A1 eSports Arena über 5.000 erwartete Teilnehmer in "Fortnite Battle Royale" gegeneinander an. Jede Runde stehen sich 100 TeilnehmerInnen gegenüber – aber nur die besten zwei kommen ins Finale. Jetzt stehen die Regeln und der Ablauf fest.Der "Fortnite"-Publisher Epic Games stellt für 100 Gaming-Stationen einen eigenen Custom-Server bereit, sodass alle Turnierteilnehmer auch tatsächlich live vor Ort gegeneinander antreten können. "Wir freuen uns, dass wir bereits zum zweiten Mal das größte offline Fortnite Battle Royale-Turniererlebnis für alle Besucherinnen und Besucher der Game City organisieren dürfen", sagt Stefan Baloh, Präsident des ESVÖ.Das Turnier wird in der A1 eSports Liga direkt vor dem Rathaus ausgetragen. In jeder Spielrunde betreten 100 Teilnehmer gemeinsam die A1 eSports Arena. Nach einer kurzen Warm-Up-Zeit für das eigene Setup startet auch schon das "Battle-Royale". Der Sieger sowie der Zweitplatzierte jeder Runde bekommen jeweils ein goldenes Ticket und qualifizieren sich für das Finale am Sonntag.Die restlichen 98 Spieler verlassen die A1 eSports Arena und können die Qualifikation in einer späteren Spielrunde erneut antreten, um sich einen der heiß begehrten Finalplätze zu sichern: Einfach wieder anstellen und erneut mitmachen. Das große "Fortnite Battle Royale"-Finale findet am Sonntag ab 16 Uhr statt. Hier wird auch der beste "Fortnite"-Spieler Österreichs gekürt und darf sich über den Hauptpreis freuen.Zu gewinnen gibt es ein Huawei P30 Pro Smartphone, einen AK Racing Gaming Chair, eine 100 Euro paysafecard und eine Jahreskarte der Area52, Wiens eSports Hotspot. Wichtig für alle "Fortnite"-Enthusiasten: Bei dem Turnier kann sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit einem Controller gespielt werden.Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort in der A1 eSports Arena.Um noch schneller am Turnier durchstarten zu können, gibt es hier die Möglichkeit sich für Fastlane anzumelden: A1eSports.at/Fortnite Teilnehmer müssen mindestens 12 Jahre alt, ein Ausweis sollte vorhanden sein. Die 100 Gaming-Stationen stehen für alle Gaming-Enthusiasten ab Freitag, 9 Uhr exklusiv bereit. Für alle gilt eine Einspielzeit von maximal 5 Minuten. Es werden aufgrund des dichten Zeitplanes keine Ausnahmen gemacht. Eigenes Equipment wie Maus und Controller darf verwendet werden.