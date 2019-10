Was der Ort Gaming mit der Game City zu tun hat

Die Game City und die Ortschaft Gaming verbindet mehr als nur der Name: Mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wurde eine "Städtepartnerschaft" besiegelt.

Die Game City 2019 auf einen Blick



>>> Alle Infos zur Game City liest du hier! <<<



Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City powered by AK Young: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt frei!

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Im Rahmen der Game City, die heuer unter dem Motto "Verbindet!" stattfindet, schlossen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Renate Gruber, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Gaming, eine ungewöhnliche Städtepartnerschaft. Sie soll "die einzigartige Kraft von (Video)Spielen" zeigen, "Menschen miteinander in Kontakt zu bringen". Und das passiert auf durchaus kuriose Art und Weise."Die 'Ötscherplattler-Kids' und die 'Kuhli-Musi' werden zeigen, dass man auch mit Bewegung und Musik viel Spaß haben kann. Sie sind besonders stolz darauf, auf der Bühne der Game City ihr Können vorzuführen", so Gruber über den Beitrag der Marktgemeinde Gaming zur Game City. Die Mostviertler Marktgemeinde Gaming liegt etwa 130 Kilometer vom Wiener Rathausplatz entfernt im Bezirk Scheibbs.Die Game City findet 2019 vom 18. bis zum 20. Oktober im Wiener Rathaus und am Wiener Rathausplatz statt. Die größte Videospielmesse des Landes wird bereits zum 13. Mal zentraler Treffpunkt für intensiven Austausch von Gaming-Fans jeden Alters, zahlreichen Ausstellern, Pädagogen und Experten. Der Eintritt ist dabei für alle Besucher frei.