Was die Game City in Wien außer Spielen noch bietet

Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City powered by AK Young: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt frei!

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Vom 18. bis 20. Oktober zeigt die Game City bei kostenlosem Eintritt im Wiener Rathaus nicht nur die neuesten Spielehits, sondern bietet auch ein Rahmenprogramm für Kinder, Schüler, Cosplayer und wissenschaftlich Interessierte. Eine Übersicht über Workshops, Vorträge, Schultag und Parade.Traditionell bildet der "Schultag@Game City" am Freitag den Auftakt zu der dreitägigen Game City. Auch dieses Jahr bieten wienXtra-Schulevents und ihre Partner wieder allen interessierten Schulklassen ein Programm, das dazu anregt, sich mit den eigenen Gaming-Erfahrungen und den Wirkungen von Games auseinanderzusetzen. Neben spannenden Workshops und Vorträgen stehen unter anderem Messe-Führungen von Experten und Gamedesign-Schülern sowie Gaming-Workshops in der Kinderzone auf dem Programm. Eine Übersicht gibt es hier. Alle Kinder ab 4 Jahren und ihre Begleitpersonen sind herzlich in die wienXtra-Kinderzone eingeladen. Hier stehen das Ausprobieren und das gemeinsame Spielen von Kindern und Erwachsenen im Mittelpunkt – egal ob auf der Konsole oder mit einem Gesellschaftsspiel der Spielebox. Die Experten der Kinderzone sowie die neue Games-Broschüre "Level up!" informieren zudem über die vielfältigen, fördernden Aspekte von digitalen Spielen.Schon Kult ist die große Cosplay-Parade auf der Game City. Am Samstag, 19. Oktober, steht die gemeinsam mit Nippon Nation organisierte Parade um 13 Uhr auf dem Programm. Mit seinen detailverliebten Kostümen ist das große Schaulaufen der Lieblingscharaktere aus Games und Anime ein Fan-Highlight. Anmelden kann man sich dazu hier. Die Fachtagung FROG ("Future and Reality of Gaming") steht 2019 ganz im Zeichen der "Mixed Reality" und befasst sich dabei intensiv mit den zunehmend verschwimmenden Grenzen zwischen analoger Realität und digitaler Virtualität. Bei FROG handelt es sich um Vorträge, Diskussionen und Workshops, die tiefe Einblicke in die gesellschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung von Games und Gamification bieten. Die Fachtagung findet von Freitag bis Sonntag statt. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos Als Highlight im eSport-Reigen auf der Game City wird vom eSport Verband Österreich am Wiener Rathausplatz auch heuer wieder das größte Offline-Turnier im deutschsprachigen Raum ausgetragen. In der A1 eSports Arena werden sich während der offenen Qualifikationsrunden wieder über 5.000 Spieler in "Fortnite" messen . Für Hochspannung sorgen auch Ubisofts " Rainbow Six Siege Austrian Nationals ". Hier geht es für die besten Spieler_innen Österreichs um 5000 Euro Preisgeld und die Teilnahme am Finale, dem Clash of Nations in Leipzig. Und auch Nintendo richtet eSport-Bewerbe aus Die Lange Nacht der Game City steht Spielern über 16 Jahren am Freitag bis 0 Uhr offen. Wer sich abseits des Getümmels an den Spielen in den Nachtstunden versuchen will, muss sich allerdings vorher hier registrieren . Wie immer gilt: Rasch anmelden, denn die Plätze sind begrenzt! Dann kann man auch in aller Ruhe die Stände von Mediamarkt, Microsoft Xbox, Nintendo, Omen, Proworx, Saturn, Sony Playstation, Square Enix, Ubisoft und vielen mehr besuchen.