Gasdrama: CO geht sogar durch Beton und Wände

Nach einem Brand im Hackschnitzellager eines Hofes stieg sukzessive Kohlenmonoxid ins darüberliegende Schlafzimmer - Anton P. (54) starb, Maria P. überlebte.

Unsägliches Leid durch tückisches Kohlenmonoxid am Montagmorgen in Artstetten (Melk): Angehörige fanden im Schlafzimmer die reglosen Anton und Maria P., riefen sofort die Rettung.80 Florianis löschten den Brand im Hackschnitzellager, Maria P. wurde per Notarzt-Hubschrauber in eine Grazer Spezialklinikgeflogen, für Anton P. kam leider jede Hilfe zu spät. Die restlichen Bewohner wurden vorsorglich ins Spital gebracht ( "Heute" berichtete ).Zur Ursache: Im Hackschnitzelbunker im Keller war in der Nacht Feuer ausgebrochen, stundenlang gloste ein Schwelbrand, hochgiftiges Kohlenmonoxid stieg ins direkt darüberliegende Schlafzimmer auf, das schlafende Ehepaar hatte keine Chance.„Das Gas ist farb-, geruch-, und geschmacklos, Kohlenmonoxid steigt auf und kann sogar durch Beton und Ziegelstein gehen", erklärt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Der Experte rät daher immer zu einem Kauf eines Rauchmelders und eines CO-Warngeräts. "Das gibt es kombiniert auch", so Resperger.Die restlichen Familienmitglieder wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.