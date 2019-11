So schminkt man sich im Gefängnis

Eine amerikanische Youtuberin gibt Schminktipps aus ihrer Zeit im Gefängnis.

Im Jahr 2005 verbrachte die Youtuberin Christina Randall sechs Monate im Gefängnis. Die Erfahrungen aus dieser Zeit teilt sie unter anderem auf ihrem Kanal. Offen spricht sie über ihre Vergangenheit. Jetzt zeigt sie in einem Video-Tutorial, wie kreativ sie im Gefängnis bei Make-up sein musste. So viel vorweg: Im Beauty-Bereich ist hinter Gittern viel Einfallsreichtum gefragt.Neben Schmink-Tutorials gibt sie ihren 400.000 Followern immer auch Lebensweisheiten mit. "Ich will euch gar nicht erzählen, dass das hier gut aussieht, sondern einfach nur, was wir im Gefängnis gemacht haben, um uns zu schminken", betont sie dabei immer wieder. Immerhin hatten sie dort keinen Spiegel, sondern nur reflexive Gegenstände. "Nach dem Schminken habe ich mich super attraktiv gefühlt", berichtet die 35-Jährige. "Wenn ich mich dann aber in der Scheibe eines Polizeiwagens auf dem Weg ins Gericht gesehen habe, war ich geschockt und gedemütigt."den fertigen Look und den Weg dorthin findest du im Video. Mittlerweile hat es schon über 800.000 Aufrufe. Dort erfährst du auch, wozu Nachos und Deos noch verwendet werden können.