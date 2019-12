Der Geheimtipp für einen intensiven Höhepunkt

Du wünschst dir intensivere und längere Orgasmen? Dann solltest du diesen Trick versuchen.

70 Prozent der Frauen brauchen klitorale Stimulation, um einen Orgasmus zu bekommen. Um einen Höhepunkt noch intensiver zu gestalten, gibt es eine einfache Möglichkeit: die hohe Kunst des "Blended Orgasmus".Zu deutsch bedeutet die Technik "gemischter Orgasmus" - also ein Höhepunkt, der sich zur gleichen Zeit in der klitoralen und vaginalen Umgebung abspielt und dadurch noch intensiver sein kann. Dadurch soll ein regelrechtes Feuerwerk ausgelöst werden.Für die Vorbereitung auf den Mega-Orgasmus sind die nötige Übung und die perfekte Postion wichtig. Laut der Sex-Therapeutin Lori Buckley liegt die Konzentration auf zwei Bereichen, einem trainierten Beckenboden und guter Durchblutungl. Dies erhöht die sexuelle Erregbarkeit. Am besten sollte man zuerst üben seine erogenen Zonen gleichzeitig zu stimulieren.Jede Frau kann multiple Orgasmen haben. Der Unterschied liegt nur im zeitlichen Abstand. Das kann direkt nacheinander passieren oder in kurzen Unterbrechungen.