Geiss-Tochter kassiert für Foto nur Hohn und Spott

Davina Geiss, Tochter von Robert und Carmen Geiss, hat ein Bild auf Instagram gepostet, für das sie von einigen Followern gerade ausgelacht wird.

Shania und Davina Geiss, die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss, posten auf ihren Instagram-Profilen gerne Bilder ihres Luxus-Lebens.Doch nicht alle Menschen können mit der "Prahlerei" auch etwas anfangen. Immer wieder geraten die beiden Schwestern daher ins Fadenkreuz von Hatern im Internet - "Heute.at" berichtete Aktuell muss sich die 15-jährige Davina gerade einiges im Netz von ihren Followern anhören. Ihr neuestes Foto auf Instagram kommt bei ein paar Fans nämlich überhaupt nicht gut an.Diesmal steht aber nicht ihr Lifestyle in der Kritik, sondern ihr Outfit. "Billige Preise locken billige Kunden! Zieh dir was an", ist unter den Kommentaren etwa zu lesen.Davina geht auf die negativen Kommentare zu dem Foto aber nicht näher ein und nimmt sich die Kritik auch gar nicht zu Herzen.Was hältst du von dem Foto und dem Outfit? Hinterlasse einen Kommentar und diskutiere mit!