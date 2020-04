27.04.2020 11:45 "Geisterauto" stürzte über Böschung in die Enns

Sonntagvormittag war ein Auto in Losenstein (Bez. Steyr-Land) ins Rollen geraten. Das unbesetzte Fahrzeug stürzte über eine Böschung in die Enns. Feuerwehrtaucher bargen den Pkw an Land.