Geisterfahrer mit 2,14 Promille gestoppt

Ein 43-Jähriger wurde in Traun zum Geisterfahrer. Die Polizei konnte ihn noch stoppen. (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

Ein 43-jähriger Lenker wurde in Traun zum Geisterfahrer. Er hatte 2,14 Promille intus, fuhr in falscher Fahrtrichtung auf die B1 in Richtung Wels auf. Die Polizei konnte ihn stoppen.