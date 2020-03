Geisterspiel: Kein Geld zurück für die LASK-Fans?

Das Jahrhundert-Match LASK gegen Manchester United wird als "Geisterspiel" ohne Zuschauer ausgetragen werden. Bleiben die Fans auf den Ticket-Kosten sitzen?

Tickets LASK vs. ManUnited

Aufgrund der Corona-Maßnahmen der Regierung muss das Jahrhundertspiel des LASK am Donnerstag gegen Manchester United ohne Zuschauer stattfinden.Wie berichtet sind Großveranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern bis April verboten.Für den LASK ist das eine wirtschaftliche Katastrophe. 14.000 Karten wurden bereits verkauft, rund 50.000 hätte man verkaufen können.Was passiert nun mit den gekauften Tickets? Die Verantwortlichen beim LASK waren vorerst nicht erreichbar, um diese Frage zu beantworten.Kein Wunder: Derzeit laufen Krisengespräche. Am Montagabend hatte der der LASK zu dem Thema noch gemeint: "Etwaige Empfehlungen zur Risikominimierung werden vonseiten des LASK vollinhaltlich umgesetzt".Und weiter: "Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Spiel gegen Manchester United wie geplant und mit Zuschauern über die Bühne geht".Das ist jetzt bekanntlich anders. Die schlechte Nachricht für die Fans. Zumindest in den AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) des Vereins auf der Website ist zum Thema Tickets zu lesen:Und weiter:Wie der Verein im konkreten Fall aber umgeht, ist unklar.