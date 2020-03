Geisterspiel: LASK ersetzt allen Fans die Ticketkosten

Feiner Zug! Obwohl der LASK eigentlich nicht dazu verpflichtet ist, gab der Klub am Mittwoch bekannt, sämtliche Ticketkosten für das Manchester-Spiel zurückerstatten.

Verein bittet Kartenbesitzer um Geduld

Die Schocknachricht von Dienstagvormittag haben die LASK-Fans noch nicht verdaut. Wie berichtet, muss das Jahrhundertspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United (Do., 18.55 Uhr) ohne Zuseher stattfinden.Viele Fans der Schwarz-Weißen rätselten : "Bekomme ich den Ticketpreis wieder rückerstattet?"Laut den AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) des Vereins wäre der LASK nicht dazu verpflichtet. So steht auf der Website zum Thema Tickets geschrieben:"Die Rücknahme von Eintrittskarten und die Rückerstattung des Eintrittspreises durch den LASK sind grundsätzlich ausgeschlossen. Im Falle einer Spielverschiebung, eines Spielabbruchs sowie einer Spielabsage besteht kein Rückgaberecht".Und weiter: "Bei Stadion- bzw. Sektorensperren verlieren die betroffenen Eintrittskarten ihre Gültigkeit. In diesem Fall sind Ersatzansprüche gegen die LASK GmbH oder den LASK ausgeschlossen".Die Verantwortlichen des LASK kommen den Fans jetzt aber entgegen. Wie der Bundesliga-Spitzenreiter in einer Aussendung bekannt gab, werden sämtlich Eintrittsgelder refundiert.Alle Details zur Rückabwicklung folgen in der kommenden Woche. Aufgrund des Umstands, dass der Verein bis dato noch keine Veranstaltung mit zirka 14.000 Zuschauern finanziell rückabgewickelt hat, bittet der Klub alle Kartenbesitzer um Geduld.Der Schaden soll sich auf rund 1 Million Euro belaufen.In den sozialen Netzwerken haben aber auch schon einige Fans angekündigt, ihr Geld nicht zurückfordern zu wollen. "Ich sehe meinen Ticketpreis als Spende für den Verein. Die Mannschaft hat sich das nach den zuletzt gezeigten Leistungen verdient", schreibt zum Beispiel ein User.Hinsichtlich der in der kommenden Woche anstehenden Fanreise nach Manchester liegen dem LASK zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Informationen vor, die eine Absage derselben nahelegen würden, schreibt der Klub in einer Aussendung.