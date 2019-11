Geldsorgen: Sozialistische Jugend bittet um Spenden

Die SPÖ-Jugendorganisation hat offenbar mit Geldproblemen zu kämpfen. Nach dem schlechten SPÖ-Ergebnis entgehen ihr jährlich 100.000 Euro an Jugendförderung.

Die Sozialistische Jugend (SJ) bittet in einer Aussendung vom Dienstag um Spenden. Das schlechte Abschneiden der SPÖ bei der jüngsten Nationalratswahl sorgt dafür, dass die rote Jugendorganisation jährlich 100.000 Euro weniger an Jugendförderung zur Verfügung hat."Wenn wir davon ausgehen, dass die nächste Legislaturperiode fünf Jahre dauert, dann wird uns eine halbe Million Euro für unsere Bildungs-, Jugend- und Gedenkarbeit fehlen", sagte SJ-Vorsitzende Julia Herr.Die SPÖ-Jugend will sich auf "die Unterstützung von Mitgliedern und Freunden der SJ" verlassen, denn da man nicht durch "Großspender wie Heidi Horten finanziert" werde, könne man "auch die kleinste Spende gebrauchen", so Herr.SJ-Veranstaltungen wie etwa die Bildungswerkstatt (BiWe) und Studienreisen sollen Teilnehmern weiterhin kostengünstig angeboten werden können. "Wer will, dass wir auch weiterhin diese wichtige Arbeit leisten und außerdem eine kritische Stimme in der SPÖ sein können, den bitten wir jetzt um Unterstützung", so die Vorsitzende.