Gemeinde verteilt Gratis-Masken an alle Einwohner

Die Marktgemeinde Wagna (Steiermark) wird ab nächster Woche an alle 6.500 Gemeindebürger kostenlos Mund-Nasen-Schutzmasken ausgeben.

6.500 Masken in Produktion

Die Marktgemeinde Wagna (Bezirk Leibnitz) wird ab nächster Woche an alle ihre Gemeindebürger kostenlos mehrfach verwendbare und Mund-Nasen-Schutzmasken ausgeben.Bürgermeister Peter Stradner hat die Großbestellung rechtzeitig bei der Lebringer Firma sanSirro , die eigentlich Sportbekleidung produziert, in Auftrag gegeben: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger steht für mich an höchster Stelle. Wir haben für jeden Einwohner, je nach Alter, eine Kinder- oder Erwachsenenmaske bestellt. Um die Sicherheit zu maximieren, wird jede Maske einzeln verpackt und pro Haushalt in einem A4-Kuvert per Post zugestellt."Die knapp 6.500 Masken befinden sich bereits in Produktion und werden ab Dienstag, dem 14. April versendet.