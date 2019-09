Genialer Clip macht Greta zum Death-Metal-Star

Die Rede von Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel ist jetzt schon weltweit berühmt. Ein Musiker machte daraus einen Death Metal Song... und es ist perfekt!

Die Rede der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den Regierungschefs beim UN-Klimagipfel in New York sorgte weltweit für Aufsehen.Ein genialer Youtuber namens John Mollusk verwandelt die emotionale Rede der 16-Jährigen nun – ihrer skandinavischen Heimat entsprechend – in einen Death Metal Song.Den Wortlaut der Rede behielt Mollusk bei, sang ihn aber mit entsprechender Musikuntermalung selbst neu ein – Metal-typische Tempowechsel inklusive.Die Reaktionen auf die geniale Video-Musik-Kombination fielen durchwegs positiv aus. "Ich kann nicht aufhören, mir dieses Video anzuschauen", feiert etwa ein User in der Kommentarspalte.