Geretteter Schwan wieder in die Freiheit entlassen

Zu Ostern rettete die Feuerwehr in Melk einen in einer Angelschnur verhedderten Schwan, jetzt konnte er wieder in die Freiheit entlassen werden.

Am Ostermontag wurde die Freiwillige Feuerwehr Melk zu einer Tierrettung in die Kolomaniau alarmiert. Eine besorgte Fußgängerin hatte den den Notruf gewählt, da sie einen verletzten Schwan im Bereich der Brückenbaustelle über den Donau-Altarm in Melk bemerkt hatte.Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr dem Schwan helfen wollte. Das Tier hatte nämlich eine Angelschnur inklusive Haken mehrfach um seine Beine gewickelt und war dadurch schon stark mitgenommen und fiel immer wieder Passanten auf. Doch am Ostermontag klappte die Rettungsaktion endlich.Der Schwan flog nicht wie sonst einfach davon, sondern ließ sich am Ufer schnell und schmerzlos einfangen. In einer großen Transportbox wurde das verletzte Tier ins Feuerwehrhaus gebracht wo er an die Tierrettung Waldviertel übergeben werden konnte.Der Schwan befand sich seither in einer Wildtier-Auffangstation in ärztlicher Behandlung. Diese Woche war es dann so weit und der Vogel war wieder fit genug, um in die Freiheit zu dürfen. Die Melker Florianis ließen sich das nicht nehmen und brachten den Schwan selbst wieder zurück. "Heute konnte der Schwan abgeholt und wieder in der Kolomaniau freigelassen werden, wo sein Weibchen bereits sehnlichst auf ihn wartete", schreibt die Feuerwehr auf Facebook.