Geschäfte bleiben auch am 1. Mai geschlossen

Der 1. Mai wird kein Einkaufstag, hat das Sozialministerium am Dienstag klargestellt. Die bestehenden Feiertagsregeln werden nicht angetastet.

Nachdem die Regierung am Montag Lockerungen für die Wirtschaft und den Handel bekanntgegeben hat, kommt am Dienstag eine Klarstellung. Zwar dürfen Geschäfte unter 400 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie Bau- und Gartenmärkte schon am 14. April wieder öffnen, der Rest muss allerdings länger warten, denn der 1. Mai dürfte nicht gelten.Ursprünglich hieß es, alle anderen Handelsgeschäfte dürfen am 1. Mai wieder ihre Pforten öffnen. Doch am Dienstag kam aus dem Sozialministerium die Nachricht, dass die Feiertagsregelung nicht fallen wird. Bedeutet: Die Geschäfte dürfen am 1. Mai nicht öffnen und müssen den Termin wohl auf den Samstag, 2. Mai, oder gar Montag, 4. Mai, verschieben. Sorgen bereitet die Situation auch jenen, die am Dienstag nach Ostern schon aufsperren dürfen , etwa Bau- und Gartenmärkte. Dort scheint man zwar froh über die Maßnahme zu sein, es gibt aber offenbar auch Sorgen, dass die Öffnung komplett ausarten könnte. Von einem gewaltigen Ansturm wird gewarnt, denn Anzeichen dafür gebe es bereits einige.Online sind etwa Waren wie Blumenerde oder Baustoffe absolute Mangelware. Selbst bei Online-Giganten wie Amazon ist derzeit so gut wie kein Sack Erde zu bekommen. Und: Schon in den Tagen vor der Sperre der Baumärkte wurden diese regelrecht gestürmt. Fraglich ist, wie die Zahl der Kunden begrenzt und der Sicherheitsabstand im Handel gewährleistet werden soll.