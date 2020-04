Geschäfte offen – und Schulen überfüllt?

Ab Dienstag dürfen – zunächst kleinere – Geschäfte wieder aufsperren. Kommt nun der große Ansturm auf die Schulen? Und was ist in den Sommerferien? "Heute" hat die Antworten.

Homeschooling könnte schon bald Geschichte sein: Nach Ostern dürfen Geschäfte bis 400 m2 Verkaufsfläche wieder aufsperren. Wie geht's dann in den Schulen weiter?Exakte Zahlen, wie viele Kinder ab Dienstag schulische Betreuung in Anspruch nehmen werden, hat das Bildungsministerium nicht. Jene Eltern, die Betreuung für ihre Kinder benötigen, werden diese aber bekommen, wird versichert.Mehrtägige Schulveranstaltungen wird es dieses Schuljahr nicht mehr geben. Ein mit 13 Millionen Euro dotierter Fonds soll Eltern Stornokosten für abgesagte Veranstaltungen ersetzen.6,8 Prozent der 6- bis 14-jährigen Schüler seien für ihre Lehrer nicht erreichbar – aus unterschiedlichen Gründen, so Bildungsminister Faßmann am Donnerstag. Jetzt sollen für die Bundesschulen 12.000 Laptops und Tablets angeschafft werden. Diese werden bis Ende des Schuljahres an bedürftige Schüler verliehen. Budget: 5,5 Millionen Euro.Die SPÖ fordert weiterhin, dass in diesem Schuljahr kein Schüler sitzenbleiben muss. Laut Ministerium wird es diesen "Fleck weg"-Erlass aber nicht geben.Mit Stand Donnerstag bleiben die Ferien so, wie sie sind. Ferienbetreuung wird es keine geben. "Das ist nicht die primäre Aufgabe des Bildungssektors", betonte Faßmann.