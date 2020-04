Geschmack durch Duft: Trinkflaschensystem "air up" zu gewinnen

"Heute" verlost 3 x Starter-Sets des Trinkflaschensystems "air up", das dem Wasser ausschließlich durch Duft den Geschmack verleiht.

Das Münchner Startup "air up" trickst mit einer weltweit neuen Getränketechnologie die Sinne aus und. Das einzigartige Trinkflaschensystem ermöglicht es, dass dem Wasser nur durch Düfte ein Geschmack verliehen wird. Die Nachhaltigkeit spielt für das junge Unternehmen eine zentrale Rolle, denn dieDurch die am air up Flaschenende angebrachten, bestehend aus, wird beduftete Luft beim Ansaugen beigemischt. Im Rachenraum steigt dieser Duft zum Riechzentrum auf und– z. B. Apfel, Limette, Orange-Maracuja, Pfirsich und Zitrone-Hopfen –Dem Körper wird somit diesowie der Umwelt bei deretwas Gutes getan.Diekann übrigens ganz einfach über einen Schiebemechanismus aktiviert und deaktiviert werden.Weitere Informationen findest du unter