Gesuchter Dieb sprang auf Flucht aus Fenster

Weil er von der Polizei flüchten wollte, sprang ein gesuchter Dieb aus einem Fenster im zweiten Stock. Auch im Spital wollte er noch einmal flüchten.

Nach Graz überstellt

Während die Polizisten wegen eines anderen Delikts zu einem Haus in der Leonfeldnerstraße in Linz-Urfahr gerufen wurden, sprang plötzlich ein 32-Jähriger auf der Rückseite des Gebäudes aus einem Fenster im zweiten Stock.Der Rumäne verletzte sich bei der Aktion schwer. Die Beamten brachten den Mann ins Keplerklinikum. Der Vorfall passierte bereits am 29. April, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.Dort gab er sich als sein Bruder aus und belegte dies auch mit einer Ausweiskopie. Aufgrund des waghalsigen Fluchtversuchs gaben die Polizisten besonders Acht und nahmen Fingerabdrücke des 32-Jährigen.Dabei stellte sich rasch heraus, dass gegen den Verletzten wegen mehrerer Einbruchsdelikte ein EU-Haftbefehl der Grazer Staatsanwaltschaft bestand.Der Gesuchte, der mittlerweile in einem Rollstuhl saß, versuchte in der Zwischenzeit erneut zu flüchten.Eine aufmerksame Krankenpflegerin wusste dies aber zu verhindern. Der Rumäne wurde zunächst in der Linzer Justizanstalt untergebracht und anschließend nach Graz überstellt.