Gewaltiger Tornado zieht über Belgien

An der belgisch-holländischen Grenze war am Sonntagnachmittag minutenlang ein Tornado zu sehen. Meldungen über Schäden sind nicht bekannt.

Auf das sommerliche Muttertags-Wochenende folgt in großen Teilen Österreichs ein Kaltlufteinbruch mit jeder Menge Schnee ("Heute" hat berichtet) . Nahe der belgisch-holländischen Grenzstadt Loenhout bei Antwerpen sorgte "Tief Britta" am Sonntagnachmittag hingegen für ein spektakuläres Naturschauspiel.Auf der Facebook-Seite der Wetterstation Zoersel & Umgebung ist der Tornado gut zu sehen (Video oben). Der Trichter war minutenlang sichtbar und wirbelte viel Staub auf: "Es sieht so aus, als wäre ein Flugzeug abgestürzt", hört man eine Stimme im Hintergrund sagen. Über allem in der Ferne sticht eine große graue Wolke hervor.Der Wirbelwind wurde auch in den Niederlanden gesichtet. Ron Schijfs sieht den Trichter von seinem Garten aus und postet das Foto mit der Überschrift: "Tornado am Muttertag !"