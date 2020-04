ÖGB fordert "Corona-Tausender" für jeden

Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Wolfgang Katzian möchte, dass alle Menschen, die das Land während der Krise am laufen hielten, einen "Corona-Tausender" bekommen.

Der ÖGB hat auf seiner Website eine Petition gestartet. Unter dem Namen "Corona-Tausender" sollen all jene Menschen belohnt werden, die während der Krise rausgehen mussten und das Land am Laufen hielten."Unser Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen und die Einkommen der Beschäftigten dauerhaft zu heben – aber in dieser Ausnahmesituation braucht es auch jetzt gleich eine Anerkennung", heißt es auf der Website.Der Bonus soll etwa an Personal im Gesundheitswesen, Beschäftigte im Handel, öffentlichen Verkehr, in Produktionsbetrieben oder auch an Zustelldienste oder die Müllabfuhr gehen. Wie viele Menschen tatsächlich Geld erhalten sollen, ist noch zu klären."Ohne diese HeldInnen würde unser System nicht funktionieren. Wer sich Gefahr aussetzt, um unser Land am Laufen zuhalten, hat unsere Solidarität verdient", so der ÖGB.Der "Corona-Tausender" könnte aus dem 38-Milliarden-Hilfstopf finanziert werden. Zudem soll er laut Katzian steuerfrei sein. Hier kann man unterschreiben!