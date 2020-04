Gewinne ein Beauty-Paket von Gillette Venus

"Heute" verlost 3 Beauty-Pakete mit dem neuen Gillette Venus Extra Smooth Sensitive RoséGold.

2020 wurde die Produktlinie des Gillette Venus Extra Smooth Sensitive um ein neues Highlight ergänzt: Den beliebten Rasierer gibt es jetzt auch in der Trendfarbe RoséGold. Er überzeugt nicht nur mit seinen erstklassigen Klingen, sondern auch mit edlem Design ist der Rasierer ein echter Blickfang im Badezimmer.Durch das Handstück aus besonders hochwertigem Material liegt der Gillette Venus Extra Smooth Sensitive RoséGold noch besser in der Hand. Das Design und die Langlebigkeit im Zusammenspiel mit erstklassigen Klingen von Gillette Venus sorgen für eine rundum angenehme und gründliche Rasur. Die Neuheit ist ein echtes Design-Highlight und damit zu schön, um es zu verstecken – genauso wie du!Zu schön, um sich zu verstecken, sind auch die Frauen, die mit ihren Geschichten über ihre Haut im Mittelpunkt der Gillette Venus "My Skin. My Way."-Kampagne stehen. Sie zeigt starke Frauen, die Schönheitsideale hinter sich lassen. Frauen, die sich akzeptieren und lieben, wie sie sind, und dies mit Stolz zeigen. Gillette Venus beweist in 2020 einmal mehr, wie schön und vielfältig jede Frau und jede Haut ist.Wann standest du zuletzt im Mittelpunkt? Nutze die Zeit zuhause, um dich einmal so richtig zu verwöhnen und gewinne eines der Gillette Venus Beauty-Pakete inkl. dem neuen Gillette Venus Extra Smooth Sensitive Rasierer in RoséGold und coolen Accessoires für dein Badezimmer.Mehr Infos zu den Gillette Venus Produkten und hilfreiche Tipps für die perfekte Rasur findest du unter:Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 08. Mai 2020, 09:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.