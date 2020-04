Gewinne ein durgol Frühjahrsputz-Paket

"Heute" verlost drei durgol Produktpakete für einen schnellen und zugleich gründlichen Frühjahrsputz.

Der jährliche Frühjahrsputz steht an und jetzt haben wir genügend Zeit zu Hause, um uns diesem besonders gründlich zu widmen.versorgt dich dafür mit den besten Produkten zur Reinigung und Entkalkung deines Eigenheimes.Mit den Spezialentkalkern und –reinigern von durgol gehören hartnäckiger Schmutz und mühsames Schrubben der Vergangenheit an. In erstaunlich kurzer Zeit wirst du dein Zuhause wieder richtig zum Glänzen bringen. Überzeuge dich selbst und erlebe deinen persönlichen "Wow-Moment" mit durgol beim Reinigen und Entkalken deiner Haushaltgeräte und Oberflächen.Kalk oder kalkhaltiges Wasser ist für den menschlichen Körper gesund, vor allem für die Knochen und Muskeln. Warum ist das Entkalken aber trotzdem so wichtig? Kalk schadet unseren Haushaltgeräten. Verkalkte Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen gehen nicht nur schnell kaputt, sondern verbrauchen auch deutlich mehr Energie.Kalkablagerungen in Geräten oder auf Oberflächen sehen zudem nicht nur unschön aus, sondern stellen vor allem auch ein Hygieneproblem dar. Denn auf Kalkbelag können sich Keime und Bakterien bilden.Seit fast 70 Jahren bietet die Schweizer Qualitätsmarke durgol klassische Reinigungs- und Entkalkungsmittel an, wie den Allrounderund anwendungsspezifische Entkalker wie beispielsweisefür Kaffeemaschinen. Derentfernt effizient Kalk und Schmutz. Der Abperleffekt wirkt erneuten Verschmutzungen entgegen und erspart das Trockenwischen.Derlöst Fett sowie Kalk mühelos und ist für alle Küchenflächen geeignet. Der neuesorgt für hygienische Sauberkeit und die optimale Pflege – damit deine Waschmaschine perfekt für die bunte Frühlingskleidung gerüstet ist.Spare wertvolle Zeit beim gründlichen Frühjahrsputz und erlebe deine persönlichen "Wow-Momente" mit den durgol-Haushaltshelfern. Jetzt teilnehmen und eines von drei durgol Frühjahrsputz-Paketen gewinnen! Beantworte die Gewinnspielfrage und fülle alle weiteren Formularfelder aus! Viel Glück!