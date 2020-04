Gewinne ein Gillette-Paket mit MACH3 Turbo 3D Rasierer

"Heute" verlost 3 Gillette MACH3 Turbo 3D Pakete.

Fortwährende Forschung, Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung zeichnen Gillette aus. Die Bedürfnisse von Männern stehen dabei stets im Mittelpunkt. Deswegen verbessert Gillette seine Rasierer kontinuierlich, so auch den Klassiker Gillette MACH3: Der neue Gillette MACH3 Turbo 3D wurde mit der speziell für ihn entwickeltenausgestattet.Sie ermöglicht eine Bewegung des Klingenkopfes in alle drei Richtungen, sodass sich der Rasierer optimal an die Gesichtskonturen anpasst und in einem Zug mehr Haare erreicht werden – auch an schwierigen Stellen. Die gewohnten Eigenschaften wie der speziell geformte Lubra-Streifen und die Low Cutting Force-Klingen sorgen zudem für eine sanfte Rasur.Vom hochwertigen Rasierer mit abgestimmtem Rasierschaum bis hin zum pflegenden Aftershave: Gillette bietet eine große Auswahl an Rasier- und Pflegeprodukten für den modernen Mann. Teste auch du die neueste Gillette Innovation und gewinne eines von drei exklusiven Gillette Packages inkl. dem neuen Gillette MACH3 Turbo 3D Rasierer!Weitere Informationen für deine makellose Rasur findest du unter: