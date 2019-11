Gewinne Rollenspiel-Klassiker für PS4 & Switch

Legendäre Rollenspiele der Vergangenheit feiern ein Revival auf aktuellen Konsolen – und du kannst sie abstauben!

Skybound Games bringt die legendären Rollenspiele Baldur's Gate, die Erweiterung Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Baldur's Gate II, Planescape: Torment und Icewind Dale erstmals auf die aktuelle Konsolengeneration, also PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Serie kehrt die Baldur's Gate: Enhanced Edition inklusive dem Nachfolger Baldur's Gate II: Enhanced Edition mit allen DLCs und Quests sowie der Erweiterung Baldur's Gate: Siege of Dragonspear mit neuen Inhalten zurück.Ein zweites Doppelpack bietet die Enhanced Editions von Planescape: Torment und Icewind Dale inklusive aller DLCs. Jeder Titel wurde mit nativer Unterstützung für hochauflösende Widescreen-Displays und einer verbesserten Steuerung für Controller optimiert.verlost jeweils Baldur's Gate I & II sowie Planescape: Torment & Icewind Dale im Doppelpack für Nintendo Switch und PlayStation 4.